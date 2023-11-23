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Экономика

Доходы бюджета Пскова увеличились на 704,1 млн рублей

Исполнение бюджета Пскова за 9 месяцев этого года обсудили члены комитета по бюджету, налогам и финансовой политике на заседании, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы.

Фото: ПГД

За этот период доходы бюджета увеличились на 704,1 млн рублей. В целом они были исполнены на 65,1% от запланированных годовых назначений и составили 4,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы бюджета города выросли на 1,2%.

Также в повестке дня был вопрос об изменениях в бюджет города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Доходы бюджета на этот год увеличиваются на 2,1 млн рублей, расходы - на такую же сумму.

Кроме того, члены комитета заслушали и приняли к сведению информацию по капитальному ремонту многоквартирных домов, капремонту и ремонту дорог и дворовых территорий, проездов к дворовым территориям, установке детских площадок и капремонту объектов социальной сферы.

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