Доходы бюджета Пскова увеличились на 704,1 млн рублей

14:23, 24 ноября 2023, ПАИ

Исполнение бюджета Пскова за 9 месяцев этого года обсудили члены комитета по бюджету, налогам и финансовой политике на заседании, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы.

За этот период доходы бюджета увеличились на 704,1 млн рублей. В целом они были исполнены на 65,1% от запланированных годовых назначений и составили 4,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы бюджета города выросли на 1,2%.

Также в повестке дня был вопрос об изменениях в бюджет города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Доходы бюджета на этот год увеличиваются на 2,1 млн рублей, расходы - на такую же сумму.

Кроме того, члены комитета заслушали и приняли к сведению информацию по капитальному ремонту многоквартирных домов, капремонту и ремонту дорог и дворовых территорий, проездов к дворовым территориям, установке детских площадок и капремонту объектов социальной сферы.