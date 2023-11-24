В городской Думе в первом чтении обсудили проект бюджета Пскова на 2024 год

16:31, 24 ноября 2023, ПАИ

Совместное заседание комитетов Псковской городской Думы прошло под председательством депутата Юлии Пожидаевой в пятницу, 24 ноября. Его участники обсудили проект бюджета Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в первом чтении. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГД.

Как сообщила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт, первоначально общий объем доходов на 2024 год запланирован в сумме 6,9 млрд рублей, в том числе налоговые – 2,4 млрд рублей, неналоговые – 145,5 млн рублей, безвозмездные поступления – 4,4 млрд рублей.

Также на заседании депутаты рассмотрели вопрос о создании рабочей группы по рассмотрению составленного на основании предложений депутатов Псковской городской Думы перечня актуальных проблем по избирательным округам на 2024–2027 годы. Председателем рабочей группы была избрана депутат ПГД Юлия Пожидаева.