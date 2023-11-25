Поддельные аккаунты руководителей появились в Псковской области

12:04, 25 ноября 2023, ПАИ

Поддельные аккаунты руководителей появились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Псковской области.

Глава региона рассказал, что ЦИПсО в своей работе начали использовать передовые технологии на основе нейросетей и искусственного интеллекта.

«В этом случае людям звонят от имени знакомых, руководителей и для обеспечения максимального сходства ЦИПсо не просто ставит аватарки с соответствующими фотографиями, но и генерирует голоса, созданные на основе видеозаписей, которые находятся в открытом доступе», – пояснил Михаил Ведерников.

Ранее руководитель экспертного клуба «Псковский регион» Илья Стрелков сообщил, что мошенники начали взламывать аккаунты чиновников и с них распространять заведомо ложную информацию.