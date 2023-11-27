В Новосокольниках женщина избила собутыльника и украла три телефона

12:56, 27 ноября 2023, ПАИ

Жительница Новосокольников обвиняется в совершении сразу двух преступлений – грабежа и кражи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в квартире дома на улице Речной в Новосокольниках во время застолья местная жительница украла сотовый телефон у одного из присутствовавших мужчин. Второго мужчину она избила и забрала у него два телефона и тысячу рублей.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установили личность подозреваемой. Ею оказалась безработная, ранее судимая за кражу 42-летняя жительница Новосокольников. Похищенные телефоны изъяты.

В отношении женщины возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 161 (грабёж) и частью 1 статьи 158 (кража) УК РФ. Ведётся следствие.