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Происшествия

Скончался старший вице-президент Сбербанка Николай Васев

Старший вице-президент Сбербанка Николай Васев скончался на 43-м году жизни, сообщает РИА Новости.

Предварительно смерть наступила из-за сердечного приступа.

Уточняется, что Васев работал в финансовом учреждении 12 лет и внёс значительный вклад в развитие ипотечного продуктового сегмента. Под его руководством был создан цифровой сервис оформления ипотеки «Фабрика сделок». Являясь руководителем блока «Развитие клиентского опыта В2С», Николай Васев работал над изменением модели бизнеса на клиентоцентричную.

В пресс-службе компании подчеркнули, что Васев был увлечённым профессионалом, а также добрым, весёлым и отзывчивым человеком. Он был душой коллектива и надёжным другом для многих коллег и партнёров по бизнесу. Руководство банка выразило соболезнования родным и близким вице-президента.

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