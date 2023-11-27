30 ноября депутаты Псковской гордумы рассмотрят проект бюджета в первом чтении

09:32, 28 ноября 2023, ПАИ

Публичные слушания по проекту решения Псковской городской Думы «О бюджете города Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» состоялись в понедельник, 27 ноября, под председательством главы города Бориса Елкина. В них приняли участие председатель городской Думы Александр Гончаренко и депутаты ПГД. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

С докладом выступила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт. Она рассказала, что первоначально общий объем доходов на 2024 год запланирован в сумме 6,9 млрд рублей, в том числе налоговые – 2,4 млрд рублей, неналоговые – 145,5 млн рублей, безвозмездные поступления – 4,4 млрд рублей.

Проект бюджета Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в первом чтении планируется рассмотреть в четверг, 30 ноября, на очередной, 17-й сессии городской Думы.