14 лет колонии получил житель Псковской области за убийство пенсионерки

12:35, 28 ноября 2023, ПАИ

14 лет колонии получил житель Псковской области за убийство пенсионерки. Как сообщили ПАИ в прокуратуре региона, вердикт вынес суд присяжных.

Уголовное дело рассматривалось в Псковском областном суде. Ранее судимый мужчина обвинялся в совершении преступлений по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатого вещества).

По результатам судебного следствия коллегия присяжных заседателей вынесла единодушный обвинительный вердикт по обоим инкриминированным фигуранту преступлениям.

Присяжными заседателями признана доказанной вина подсудимого в том, что в июне 2014 года в деревне Веретье-1 Великолукского района он в состоянии алкогольного опьянения задушил семидесятисемилетнюю местную жительницу, а труп утопил в водоеме. Он же незаконно хранил по месту жительства промышленно изготовленный дымный порох.

Приговором Псковского областного суда с учетом мнения государственного обвинителя мужчина осужден к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 5 тысяч рублей и с ограничением свободы на год с установлением соответствующих ограничений и обязанностей.