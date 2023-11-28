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Культура

Культурная программа проекта «О России музыкой» прошла в Псковском колледже искусств

Мероприятия творческого проекта «О России музыкой», получившего грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив, прошли в Псковском областном колледже искусств имени Римского-Корсакова, сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.

Фото: пресс-служба Псковского колледжа искусств

Инициатором проекта стал студент Санкт-Петербургской государственной консерватории Юрий Прытков.

Куратор проекта, профессор кафедры специального фортепиано, заслуженный работник культуры РФ Игорь Лебедев провёл мастер-классы, в которых участвовали учащиеся детских музыкальных школ города и студенты колледжа искусств.

Затем в колледже состоялся концерт русской музыки в исполнении студентов консерватории и лауреатов международных и всероссийских конкурсов – Юлии Сотула, Юрия Прыткова, Семёна Маркова, Павла Кеворкянц и Магаммеда Асланова. В исполнении молодых музыкантов прозвучали фортепианные и вокальные произведения Сергея Рахманинова и Георгия Свиридова.

Отмечается также, что проект охватывает три области – Псковскую, Новгородскую и Ленинградскую.

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