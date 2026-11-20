Интересная идея легко найдёт поддержку в Псковской области – Юлия Зубрилина

15:50, 20 ноября 2026, ПАИ

Театр остаётся живым организмом, а не продуктом, и его ценность – в уникальности каждого спектакля и живых эмоциях зрителя. Об этом заявила председатель Псковского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ, актриса Псковского областного театра кукол Юлия Зубрилина в интервью в выездной студии телеканала «Первый Псковский» на форуме «Наследие и инновации: формула роста в эпоху ИИ и новых коллабораций» в рамках Недели креативной экономики.

«Я бы не назвала театр продуктом, потому что всё-таки театр – это живой организм. Каждый спектакль особенный, один отличается от другого. Люди, которые ходят в театр, делают это на постоянной основе, они хотят туда вернуться, они хотят снова получить эти живые эмоции», – отметила она, отвечая на вопрос о месте театра в креативной экономике.

По словам спикера, региональная специфика здесь отличается от зарубежной модели. «У них нет государственных театров, театры за рубежом практически все существуют только на спонсорские деньги. И тогда мы сталкиваемся как раз таки с продуктом. Нужно создать продукт, интересный людям, которые могут вложить в это деньги», – отметила Юлия Зубрилина.

В России перспективно сотрудничество театра с бизнесом. «Мы не просто делаем спектакль или творческую встречу – она должна нести в себе обязательно либо образовательный, либо социальный контекст, либо с привлечением каких-то медийных лиц, чтобы это было интереснее. И это мы говорим уже о конкретном продукте, который можно продать», – пояснила она.

Касаясь инструментов поддержки креативных направлений на региональном уровне, в том числе возможностей центра «Мой бизнес», Юлия Зубрилина отметила: «Интересная идея может очень легко найти в регионе поддержку. Я так думаю. Я на это надеюсь». При этом она акцентировала внимание на том, что со стороны любого вида искусства сначала необходимо предложить интересный продукт, а затем уже реализовывать его с помощью привлечения финансирования – в том числе через гранты, о которых шла речь на форуме.

Неделя креативной экономики проходила в Пскове с 16 по 19 ноября. В её программу вошли молодёжный фестиваль «Место встречи: творчество как бизнес», воркшоп «Креативный компас: путь творца», образовательный интенсив и музыкальный шоу-кейс «За музыкой».

Мероприятия объединили представителей творческих профессий, предпринимателей, экспертов образовательных организаций и органов власти. Их цель – содействовать развитию креативного предпринимательства, укреплению профессиональных связей и созданию условий для реализации творческого потенциала в регионе.

Неделя креативной экономики прошла при поддержке центра «Мой бизнес» Псковской области в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».