Жилой дом сгорел в Псковском районе
Пожарные ликвидировали возгорание частного дома в деревне Звенковичи Псковского района, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Горел не только дом, но и надворные постройки.
Прибывшие пожарные не допустили распространение огня на соседний дом. По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства возгорания выясняются.
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