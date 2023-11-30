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Происшествия

Жилой дом сгорел в Псковском районе

Пожарные ликвидировали возгорание частного дома в деревне Звенковичи Псковского района, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

  • Пожар в доме
    Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Пожар в доме
    Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Пожар в доме
    Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Пожар в доме
    Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Пожар в доме
    Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Пожар в доме
    Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Пожар в доме
    Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Пожар в доме
    Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Пожар в доме
    Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Пожар в доме
    Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Горел не только дом, но и надворные постройки.

Прибывшие пожарные не допустили распространение огня на соседний дом. По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства возгорания выясняются.

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