Жилой дом сгорел в Псковском районе

08:43, 29 ноября 2023, ПАИ

Пожарные ликвидировали возгорание частного дома в деревне Звенковичи Псковского района, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»



















Горел не только дом, но и надворные постройки.

Прибывшие пожарные не допустили распространение огня на соседний дом. По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства возгорания выясняются.