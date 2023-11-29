Бюджет-2024 и изменение текущих расходов обсудил профильный комитет Псковского областного Собрания

12:35, 29 ноября 2023, ПАИ

С обсуждения проекта областного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов началось заседание парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике под председательством вице-спикера Александра Братчикова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

О формировании главного финансового документа депутатам доложила вице-губернатор, руководитель правительственного комитета по финансам Татьяна Баринова.

«Доходы областного бюджета составляют 52 млрд 474,3 млн рублей, расходы определены в сумме 55 млрд 553,5 млн рублей, дефицит – 3 млрд 79 млн рублей, государственный долг – 24 млрд 802,5 млн рублей», – озвучила основные параметры бюджета финансист. Татьяна Баринова признала, что удельный вес госдолга является «проблемной темой» – по соглашению с Минфином формально этот параметр не должен превышать 50 процентов годового объёма собственных доходов, но фактически это обязательство невыполнимо для региона. Как отметила финансист, губернатор Михаил Ведерников неоднократно обращался к премьер-министру по вопросу снижения параметров госдолга, и сейчас федеральное правительство обсуждает решение.

Обращая внимание на цифру доходов, председатель комитета по финансам отметила, что областной бюджет формировался, когда ещё не был принят федеральный бюджет и финансисты не располагали информацией о полном объёме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации на сбалансированность.

«Доходы увеличатся более чем на 4,1 млрд рублей, в связи с чем нам придётся вернуться к первому чтению ещё раз», – констатировала Татьяна Баринова, отметив, что федеральная дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сравнении с текущем годом возросла на 803 млн рублей.

После основного доклада Александр Братчиков предоставил слово для заключения Счётной палате и юридической службе Собрания, а также напомнил, что проект бюджета прошёл общественное обсуждение, протокол которого поступил в комитет.

«Год назад мы рассматривали первоначальный проект бюджета с доходами в 45 с небольшим миллиардов рублей, сейчас уже 52 миллиарда. Бюджет социальный и направлен на выполнение обязательств перед нашими жителями. Призываю коллег поддержать бюджет в первом чтении, что позволит нам работать над документом дальше», – обратился к членам комитета Александр Братчиков, напомнив также о необходимости создания согласительной комиссии для обсуждения бюджетных параметров второго чтения.

Большинством голосов комитет рекомендовал поддержать законопроект в первом чтении с учётом технических правок.

Решение о принятии в первом чтении депутаты также приняли по трёхлетнему проекту бюджета территориального фонда обязательно медицинского страхования.

Следующим вопросом парламентарии обсудили изменения параметров бюджета текущего года. Рост доходов составляет около полумиллиарда рублей. Как пояснила вице-губернатор Татьяна Баринова, в регионе прогнозируется увеличение налоговых поступлений, кроме того, пришли транши из федерального бюджета. «По федеральным средствам есть значительные плюсы и есть уменьшения, связанные с переносом средств на следующий год», – уточнила финансист.

Более 229 млн рублей выделено на погашение просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений здравоохранения, образовавшейся за счёт средств ОМС. 204 млн рублей направляется на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях, 35,5 млн рублей – на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Изменения объёмов финансирования коснулись практически всех государственных программ.

Депутаты поддержали предложенные направления бюджетных расходов и рекомендовали принять законопроект на сессии в двух чтениях.

Также члены комитета рассмотрели поправки в закон «О межбюджетных отношениях в Псковской области», значительная часть которых связана с расчётом дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности образовавшихся муниципальных округов, а также с увеличением норматива отчислений в местные бюджеты от акцизов на бензин и дизельное топливо.

Депутаты сочли целесообразным принять документ в первом чтении и продолжить работу над ним в формате согласительной комиссии.

Причины ходатайства об увеличении численности Счётной палаты озвучила руководитель контрольного органа Марина Хохлова – пять новых штатных единиц необходимы для осуществления принятых полномочий в Опочецком, Локнянском, Пыталовском, Печорском и Стругокрасненском муниципальных округах.

Александр Братчиков уточнил, будут ли новые сотрудники находиться в Пскове или работать непосредственно на местах. «Важно, чтобы территориально сотрудник находился именно в муниципалитете, чтобы знать обстановку, общаться с главой округа», – ответила специалист. Члены профильного комитета поддержали предложение.

Единогласную поддержку депутатов получила инициатива региональной Общественной палаты о присвоении звания «Почётный гражданин Псковской области» митрополиту Тихону – этот вопрос включён в повестку всех парламентских комитетов.

«Этот человек столько сделал для нашего региона, что его вклад в развитие Псковской области просто невозможно переоценить», – высказал Александр Братчиков общее мнение членов комитета, подтверждённое единогласным решением о поддержке кандидатуры.

Тайное голосование по вопросу присвоения митрополиту Тихону (Георгию Шевкунову) главной региональной награды пройдёт на сессии 30 ноября.