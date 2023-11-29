Проекты бюджетов региона и медстрахования одобрил социальный комитет Псковского облсобрания

14:33, 29 ноября 2023, ПАИ

Комитет по труду и социальной политике под председательством вице-спикера Игоря Дитриха провёл заседание накануне ноябрьской сессии Псковского областного Собрания. Работа началась с рассмотрения проекта закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Вице-губернатор Татьяна Баринова представила депутатам информацию об основных бюджетных параметрах, отметив, что предложенная законопроектом цифра доходов увеличится ко второму чтению на 4,1 млрд рублей, которые в виде дотаций получит регион из федерального бюджета.

Говоря о динамике социальных расходов, Татьяна Баринова обратила внимание на увеличение объёма средств на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан. «Уже сейчас законопроектом на эти цели предусмотрен 1 млрд 90 млн рублей, но по поручению губернатора ко второму чтению эта цифра увеличится ещё на 200 млн рублей», – доложила председатель правительственного комитета по финансам.

В ходе обсуждения документа члены комитета уточнили, предусмотрена ли в следующем году индексация социальных обязательств и соответствует ли бюджетный дефицит требованиям Бюджетного кодекса РФ. На оба вопроса финансист дала утвердительный ответ, проинформировав, что индексация составит 5,5 %.

По просьбе Игоря Дитриха, оценку достаточности бюджетного финансирования социальных отраслей в следующем году дали представители профильных исполнительных органов. Как рассказала начальник отдела комитета по образованию Полина Бобрышева, ко второму чтению бюджета запланировано увеличение расходов на капитальный ремонт школ, а также более миллиарда рублей выделяется на строительство флагманской школы для одарённых детей. Заместитель председателя парламентского комитета Елена Даньшова уточнила, о ремонте каких образовательных учреждений идёт речь. По словам специалиста, капремонт пройдёт в школах в Дедовичах, Плюссе, двух псковских школах, Пустошкинском центре образования и Исской средней школе Пушкиногорского района.

В сфере здравоохранения, как доложил заместитель председателя профильного правительственного комитета Денис Иванов, произошёл рост расходов на содержание медицинских организаций, сохраняются все социальные обязательства, продолжается реконструкция четырёх сельских больниц, программа модернизации первичного звена, несмотря не некоторое секвестрование финансирования, запланирована к выполнению в полном объёме.

Вице-спикер Армен Мнацаканян спросил о строительстве станций скорой помощи и фельдшерско-акушерских пунктов. Обе программы будут реализованы в соответствии с планом, причём, как уточнил специалист, за счёт применения быстровозводимой технологии объектов – в следующем году будет построено 25 новых ФАПов и два офиса врача общей практики. В продолжение темы Игорь Дитрих поинтересовался результатами этого года. Представитель исполнительного органа заверил, что все объекты «сданы, лицензированы, оснащены оборудованием», кроме того, полностью закрыты долги прошлых лет – завершено затянувшееся строительство 42 фельдшерско-акушерских пунктов.

Депутат Анастасия Повторейко подняла тему комплектования системы здравоохранения кадрами, обратив внимание на важность обеспечения жильём среднего медицинского персонала и выделения «подъёмных» для сельских врачей в возрасте старше 55 лет. Денис Иванов отметил, что пока эти меры в регионе не реализуются, но социальный пакет для медиков ежегодно расширяется – сейчас область выделяет на эти цели 100 млн рублей.

Руководитель правительственного комитета социальной защиты населения Ольга Евстигнеева подтвердила социальную направленность областного бюджета, подчеркнув, что все меры соцподдержки в 2024 году будут сохранены. По просьбе Игоря Дитриха специалист более подробно остановилась на выдаче областных жилищных сертификатов детям-сиротам – в текущем году было реализовано 22 сертификата на 60 млн рублей, эта практика будет продолжена. В добавление вице-губернатор Татьяна Баринова проинформировала депутатов, что по поручению главы региона ко второму чтению объём региональных средств на покупку квартир для детей-сирот будет увеличен.

На заседании комитета также выступили руководители исполнительных органов в сфере культуры, туризма, спорта, охраны объектов культурного наследия, труда и занятости населения. Финансирование отраслей не уменьшилось в сравнении с текущим годом.

Большинство членов парламентского комитета поддержали проект областного бюджета и рекомендовали принять законопроект в первом чтении.

С докладом по проекту бюджета территориального ФОМС выступила руководитель фонда Валентина Альбова. Доходы фонда за счёт повышения базового подушевого норматива возросли более чем на миллиард рублей и составят 10 млрд 969 млн 232,5 тысячи рублей. Дефицит бюджета не предусмотрен. Счётная палата области не высказала никаких замечаний к документу. Депутаты также поддержали проект бюджета. Кроме того, члены комитета согласовали поправки в текущий бюджет ФОМС, уменьшающие основные параметры на 5 млн рублей. С учётом изменений доходы фонда 2023 года составят 9 млрд 744 млн 987 тысяч рублей, расходы – 10 млрд 57 млн 944 тысячи рублей.