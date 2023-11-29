Две новые станции водоподготовки запустили в Великолукском районе

18:39, 29 ноября 2023, ПАИ

Две станции водоподготовки ввели в эксплуатацию в Великолукском районе благодаря президентскому нацпроекту «Экология». Теперь более 1 600 человек могут получить качественную питьевую воду, пишет Luki-News.

Станции находятся в посёлках Дубрава-1 и Дорожный. Благодаря им водой удалось обеспечить несколько учреждений – детский сад, школу и медицинский пункт, а также десять многоквартирных домов. Современное оборудование очищает воду от вредных примесей.

В 2023 году дали субсидию – более 35 млн рублей в рамках федерального проекта «Чистая вода», отметила первый заместитель главы Великолукского района по ЖКХ и градостроительству Татьяна Иванова.

Оборудование для станций собрали в Санкт-Петербурге, потом – подключили к инженерным сетям в Великолукском районе.

Станция полностью автоматизирована, есть щит с онлайн-передачей данных, которые приходят на телефон, подчеркнул инженер муниципального предприятия «Райводоканал» Дмитрий Демченков.

Жители Дубравы отмечают, что теперь нет необходимости привозить бутилированную воду из города, так как в домах и учреждениях в кранах есть чистая вода.

Современный бокс установили в том числе в посёлке Дорожный. Обе станции могут выдавать свыше 300 кубических метров воды в сутки.