Размер взноса на капремонт и поддержку перевозчиков обсудил экономический комитет Псковского облсобрания

18:06, 29 ноября 2023, ПАИ

Парламентский комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию рассмотрел предложение правительства о поэтапном повышении размера взноса на капремонт в 2024 году – заседание комитета под председательством Андрея Козлова прошло накануне ноябрьской сессии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Капитальный ремонт является жилищной услугой, согласно законодательству размер платежа определяет ежегодно субъект РФ. Как отметил, выступая перед депутатами, председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, по аналогии с тарифным регулированием в первом полугодии 2024 года размер взноса предлагается оставить на уровне текущего года, а с июля повысить платёж на 9 % – за квадратный метр общей площади квартиры в домах без лифта собственник будет платить 10,07 рубля, в домах с лифтом – 11,51 рубля.

«В расчёте на один квадратный метр повышение будет меньше рубля, а в общем объёме это позволит собрать 74 млн рублей, на которые можно дополнительно отремонтировать 15 кровель многоквартирных домов», – на простом примере обосновал необходимость увеличения ежемесячного платежа Сергей Грахов, заметив, что по году повышение взноса составит 4,5 %.

Депутаты поинтересовались уровнем собираемости платежей за капремонт. На этот вопрос ответил и. о. директора Фонда капитального ремонта Псковской области Андрей Анисимов – по словам специалиста, в 2023 году этот показатель составил 92 %.

Андрей Козлов обратил внимание, что, несмотря на высокий показатель, сумма задолженности растёт с каждым годом, и уточнил размер накопленного долга. Руководитель фонда признал, что с начала реализации программы капитального ремонта накопилось более 700 млн долгов. Председатель парламентского комитета призвал усилить претензионную работу по возврату задолженностей физических и юридических лиц.

«Мы за счёт повышения 74 млн соберём. А тут сумма в десять раз больше, надо с этим что-то делать. Если нужна правовая помощь со стороны депутатов, мы готовы», – заверил Андрей Козлов.

Комитет одобрил предложенный проект постановления.

Члены комитета согласовали подготовленный текст обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину о продлении действия принятого осенью 2022 года постановления, запрещающего перевозку грузов по территории Российской Федерации зарубежным транспортным кампаниям из недружественных стран. Окончательное решение будет принято на сессии.

Также депутаты высказались в поддержку инициативы Курганской областной Думы по вопросам функционирования системы государственного сортоиспытания. «Мы знаем, что есть проблемы с семенным материалом, – прокомментировал актуальную и для Псковской области тему Андрей Козлов. – В старые добрые времена у нас в стране производством семян занимались семенные станции, которых сейчас практически не осталось: в Курганской области – одна, у нас в регионе – две. Предлагается возобновить федеральное финансирование».

Кроме того, комитет по экономической политике рассмотрел и поддержал принятие в первом чтении проекта «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и инициативу о присвоении митрополиту Тихону звания «Почётный гражданин Псковской области».