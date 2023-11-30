Восемь лет в тюрьме проведёт мужчина, убивший брата в Локнянском районе

17:42, 30 ноября 2023, ПАИ

Восемь лет в тюрьме проведёт 44-летний мужчина, который убил своего брата в деревне Алексеевское Локнянского района. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Следствие установило, что в августе текущего года мужчина в нетрезвом состоянии находился в доме своего брата в деревне Алексеевское. Из-за ссоры с братом у мужчины возникло желание убить его. Он ударил его ножом в левую часть груди. От полученного ранения мужчина скончался.

Бежаницкий районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.