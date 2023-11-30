Конференция «Единой России» проходит в Пскове
Конференция Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» начала работу в Пскове в четверг, 30 ноября, передает корреспондент ПАИ.
В работе конференции участвует губернатор Михаил Ведерников. Делегатам предстоит избрать кандидатов на партийный съезд в Москве и провести плановую ротацию состава регионального политсовета.
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30 ноября 2023
Михаил Ведерников: Псковская область сегодня – перспективный и динамично развивающийся регион