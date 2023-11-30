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Общество

Срок уплаты имущественных налогов за 2022 год завершится 1 декабря

Срок уплаты имущественных налогов за 2022 год завершится 1 декабря 2023 года, сообщили ПАИ в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Именно до этой даты собственники недвижимости, земельных участков и транспортных средств должны заплатить налог на имущество физических лиц.

Если граждане не заплатят налоги вовремя, то уже со следующего дня налоговая задолженность будет расти ежедневно за счёт начисления пеней, которые имеют фиксированный размер и начисляются за каждый день просрочки платежа. В этом случае налоговый орган направит требование об уплате. Если должник его не исполнит, последует обращение в суд за принудительным взысканием задолженности.

Произвести уплату налогов можно любым способом:

Налоговые уведомления не направлялись, если у налогоплательщика есть льготы, вычеты или другие установленные законодательствам основания, которые полностью освобождают гражданина от уплаты налога, и если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей.

Ранее псковичам объяснили, что делать, если налоговое уведомление не получено. Также налогоплательщикам рассказали, что делать, если в налоговом уведомлении указана некорректная информация.

Также сообщалось, что налоговые отчисления самозанятых в Псковской области выросли в два раза.

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