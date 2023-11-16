Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В два раза выросли налоговые отчисления самозанятых в Псковской области

В два раза выросли налоговые отчисления самозанятых в Псковской области, сообщила на пресс-конференции в медиацентре ПАИ руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области Анна Кутузова.

На фото: Анна Кутузова. Фото: ПАИ

По состоянию на 1 ноября количество самозанятых в регионе превысило 23 тысячи.

«За девять месяцев 2022 года перечисления в бюджет от их деятельности составили около 35 миллионов рублей, за январь – сентябрь этого года эта сумма увеличилась до 60 миллионов рублей», – уточнила спикер.

По словам Анны Кутузовой, это свидетельствует о выходе из тени и легализации бизнеса значительной части физических лиц, осуществляющих самостоятельную трудовую деятельность, связанную с выполнением небольшого объёма выполняемых работ без привлечения наёмных работников.

«Преимуществами применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» являются: уплата налога по низким ставкам (4 % и 6 %), отсутствие обязанности представления отчётности, применения контрольно-кассовой техники и уплаты страховых взносов», – напомнила руководитель регионального УФНС.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 ноября 2023

Большой концерт электронной музыки пройдёт в Пскове
16 ноября 2023

Муниципалитеты-лидеры Псковской области по внедрению дизайн-кода получат по полмиллиона рублей
16 ноября 2023

Выставка ламп и фонарей XIX-XX веков открылась в Опочке
16 ноября 2023

В два раза выросли налоговые отчисления самозанятых в Псковской области
16 ноября 2023

Уровень дисциплины налогоплательщиков в Псковской области растёт – руководитель УФНС
16 ноября 2023

Глава регионального Фонда капремонта прокомментировал ситуацию со сроками установки лифтов в Великих Луках
16 ноября 2023

Работу налоговых органов Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
16 ноября 2023

Более десяти тысяч посетителей побывали в Музее оккупации Псковской области за год

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...