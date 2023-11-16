В два раза выросли налоговые отчисления самозанятых в Псковской области

15:31, 16 ноября 2023, ПАИ

В два раза выросли налоговые отчисления самозанятых в Псковской области, сообщила на пресс-конференции в медиацентре ПАИ руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области Анна Кутузова.

По состоянию на 1 ноября количество самозанятых в регионе превысило 23 тысячи.

«За девять месяцев 2022 года перечисления в бюджет от их деятельности составили около 35 миллионов рублей, за январь – сентябрь этого года эта сумма увеличилась до 60 миллионов рублей», – уточнила спикер.

По словам Анны Кутузовой, это свидетельствует о выходе из тени и легализации бизнеса значительной части физических лиц, осуществляющих самостоятельную трудовую деятельность, связанную с выполнением небольшого объёма выполняемых работ без привлечения наёмных работников.

«Преимуществами применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» являются: уплата налога по низким ставкам (4 % и 6 %), отсутствие обязанности представления отчётности, применения контрольно-кассовой техники и уплаты страховых взносов», – напомнила руководитель регионального УФНС.