В два раза выросли налоговые отчисления самозанятых в Псковской области
В два раза выросли налоговые отчисления самозанятых в Псковской области, сообщила на пресс-конференции в медиацентре ПАИ руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области Анна Кутузова.
По состоянию на 1 ноября количество самозанятых в регионе превысило 23 тысячи.
«За девять месяцев 2022 года перечисления в бюджет от их деятельности составили около 35 миллионов рублей, за январь – сентябрь этого года эта сумма увеличилась до 60 миллионов рублей», – уточнила спикер.
По словам Анны Кутузовой, это свидетельствует о выходе из тени и легализации бизнеса значительной части физических лиц, осуществляющих самостоятельную трудовую деятельность, связанную с выполнением небольшого объёма выполняемых работ без привлечения наёмных работников.
«Преимуществами применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» являются: уплата налога по низким ставкам (4 % и 6 %), отсутствие обязанности представления отчётности, применения контрольно-кассовой техники и уплаты страховых взносов», – напомнила руководитель регионального УФНС.
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