Псковские спецназовцы отработали навыки стрельбы из автоматов, снайперских винтовок и пулемётов
Сотрудники специального отряда быстрого реагирования «Гепард» регионального Управления Росгвардии во время планового занятия по огневой подготовке усовершенствовали практические навыки владения оружием. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
На полигоне спецназовцы выполнили нормативы по стрельбе из автомата Калашникова, пистолета Ярыгина, пулемета «Печенег» и снайперской винтовки.
Росгвардейцы поражали цели на различных дистанциях, в движении, с переносом огня по фронту, из положений стоя, с колена и лежа, в ограниченное время, не превышающее считаных секунд.
По итогам стрельб каждый участвовавший в них сотрудник ведомства получил рекомендации по дальнейшему совершенствованию своих навыков.
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