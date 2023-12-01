Псковские спецназовцы отработали навыки стрельбы из автоматов, снайперских винтовок и пулемётов

12:47, 01 декабря 2023, ПАИ

Сотрудники специального отряда быстрого реагирования «Гепард» регионального Управления Росгвардии во время планового занятия по огневой подготовке усовершенствовали практические навыки владения оружием. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

На полигоне спецназовцы выполнили нормативы по стрельбе из автомата Калашникова, пистолета Ярыгина, пулемета «Печенег» и снайперской винтовки.

Росгвардейцы поражали цели на различных дистанциях, в движении, с переносом огня по фронту, из положений стоя, с колена и лежа, в ограниченное время, не превышающее считаных секунд.

По итогам стрельб каждый участвовавший в них сотрудник ведомства получил рекомендации по дальнейшему совершенствованию своих навыков.