Герои Отечества, деревянные игрушки и звезда на стенде: итоги дня
Псковское агентство информации подводит итоги сегодняшнего дня, 1 декабря 2023 года.
Аллею Славы Героев Отечества открыли в Пскове.
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков назвал ПсковГУ университетом-лидером пространственного развития России.
Псковская деревянная игрушка украсит ель выставки «Россия».
Гоша Куценко пришел на стенд Псковской области на выставке «Россия».
Понтонный причал откроют в центре Пскова.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
01 декабря 2023
Вопросы реставрации Святогорского Успенского монастыря Псковской области обсудили на совещании
01 декабря 2023
Совместный проект между школами Пскова и китайского Цзинина обсудили на Международном форуме дружбы