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Аллею Славы Героев Отечества открыли в Пскове

Аллею Славы Героев Отечества открыли на территории бригады псковского спецназа сегодня, 1 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Аллею славы Героев Отечества открыли в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

Открытие постаментов приурочено к 61-й годовщине со дня образования бригады.

В церемонии открытия принимают участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, военнослужащие и ветераны соединения, командование Псковского гарнизона, руководители силовых структур, родственники героев, юнармейцы.

С годовщиной образования бригады и открытием Аллеи Славы Героев Отечества собравшихся поздравил Михаил Ведерников.

«Боевая летопись бригады – это сотни подвигов в Афганистане, на Северном Кавказе, в Южной Осетии, в Сирии и, конечно, в специальной военной операции. Псковский спецназ всегда находится на самых сложных участках, где демонстрирует исключительное мастерство, слаженность и отвагу. Мы с уважением и благодарностью относимся к вашей службе, задачам, которые вы выполняете для защиты нашей страны. Правительство Псковской области всегда оказывало и будет оказывать вам всю необходимую помощь и поддержку. Сегодня мы открываем Аллею Славы Героев Отечества, десять гранитных постаментов с бюстами военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. Все они были награждены высшими государственными наградами – Героя Советского Союза и Героя России», – сказал глава региона.

На Аллее Героев расположены десять гранитных постаментов с бюстами военнослужащих соединения, погибших при исполнении воинского долга и награждённых звёздами Героев России и Советского Союза. Среди Героев России, изображённых на постаментах, пять военнослужащих исполняли свой воинский долг в зоне СВО.

Отметим, что изготовление, доставка, установка бюстов и постаментов организованы при содействии и финансовой поддержке правительства Псковской области.

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