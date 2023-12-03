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Общество

В Эстонии предупредили о возможном закрытии границы с Россией

В Эстонии предупредили о возможном закрытии границы с Россией, сообщает газета «Известия».

В последнее время на границе с Россией стали фиксировать группы иностранцев, которые не имеют права въезда в ЕС, заявили в департаменте полиции и пограничной охраны Эстонии.

В ведомстве отметили, что если подобная деятельность продолжится, то страна будет вынуждена закрыть пограничные пункты «для защиты национальной безопасности и общественного порядка» по примеру Финляндии, которая ранее закрыла почти все КПП на границе с Россией.

Пограничный переход закроется для всех групп граждан, добавили в департаменте. В связи с этим тем, кто планирует вернуться в Эстонию на законных основаниях, придётся ехать другим, более длинным путём.

Ранее сообщалось, что из-за ситуации с Финляндией число пересечений российско-эстонской границы выросло на четверть.

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