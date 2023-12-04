До 15 декабря в России проходит цифровой диктант по персональным данным

11:45, 04 декабря 2023, ПАИ

До 15 декабря в России проходит цифровой диктант по персональным данным, сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

Диктант впервые состоялся в 2021 году, тогда он собрал более 50 тысяч участников. В 2023 году цифровой диктант по персональным данным проходит на официальном ресурсе правительства Алтайского края.

Перед прохождением цифрового диктанта участникам нужно авторизоваться посредством системы авторизации портала госуслуг (ЕСИА), это необходимо для формирования статистики проведения цифрового диктанта и вывода именного сертификата.