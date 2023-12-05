Псковичи рассказали о самых неудачных новогодних подарках

09:44, 05 декабря 2023, ПАИ

Худшими новогодними подарками 12 % псковичей считают предметы одежды: чаще всего раздражают носки, халаты, свитера, футболки, шапки и шарфы (особенно с новогодними принтами), сообщается в опросе компании SuperJob.

5 % опрошенных считают неудачными подарками косметические и гигиенические средства. В наш антирейтинг также попали сувениры (игрушки, статуэтки, магниты, свечи и прочие «пылесборники»), сладости и кухонные принадлежности (по 3 % голосов). Еще 8 % рассказали о других неудачных новогодних подарках, среди которых полотенца, канцелярия, спортинвентарь, постельное белье, цветы, пазлы, бижутерия и проч.



Для 4 % опрошенных худшим новогодним подарком является плохая новость в преддверии праздника или отсутствие хорошего настроения.



15 % респондентов считают, что самое худшее в Новый год — остаться вообще без поздравлений.



Каждый третий горожанин не получал плохих новогодних подарков.



Мужчинам чаще женщин не нравится, когда на Новый год дарят предметы одежды. Женщины не в восторге от сувениров и кухонных принадлежностей.