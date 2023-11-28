Каждый третий работодатель в Пскове проведёт новогодний корпоратив в ресторане

09:56, 28 ноября 2023, ПАИ

Каждый третий работодатель Пскова уже готовит новогоднюю вечеринку в ресторане (32 %). В каждой пятой компании праздник пройдет в офисе (21 %). 2 % предприятий и организаций организуют выезд за город. Еще 2 % проведут корпоративное мероприятие онлайн. Другие форматы праздника планируют также 2 % работодателей. Не будет новогодних корпоративов в каждой пятой компании, сообщается в опросе SuperJob.



Относительно бюджета празднований мнения кадровиков и менеджеров по организации мероприятий разделились. Представители компаний чаще всего считают, что бюджет хорошей вечеринки на человека должен составлять от 3000 до 5000 рублей (38 %), суммы от 5000 до 10 000 назвали 33 %. Среди event-менеджеров бюджет от 3000 до 5000 назвали 20 %, от 5000 до 10 000 рублей – 25 %. Если среди эйчаров бюджет более 20 000 рублей на человека может представить лишь каждый двадцатый (5 %), то среди event-специалистов – каждый пятый (20 %).