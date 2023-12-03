Новогодние огоньки 31 декабря каждый третий пскович включит для фона

11:41, 03 декабря 2023, ПАИ

Новогодние огоньки 31 декабря каждый третий пскович включит для фона. Таковы данные опроса SuperJob.

Только один из девяти псковичей будет смотреть голубые огоньки по телевизору.

32 % псковичей включат музыкальные развлекательные передачи в новогоднюю ночь для фона, 11 % собираются смотреть их. Однако 47 % горожан не будут смотреть новогодние огоньки 31 декабря.

Женщины смотрят новогодние передачи или включают их для фона чаще мужчин. Аудитория голубых огоньков выше среди горожан с детьми, чем среди бездетных. Поклонников новогодних телепередач больше среди старшего поколения, чем среди молодёжи.