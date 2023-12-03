Новогодние огоньки 31 декабря каждый третий пскович включит для фона
Новогодние огоньки 31 декабря каждый третий пскович включит для фона. Таковы данные опроса SuperJob.
Только один из девяти псковичей будет смотреть голубые огоньки по телевизору.
32 % псковичей включат музыкальные развлекательные передачи в новогоднюю ночь для фона, 11 % собираются смотреть их. Однако 47 % горожан не будут смотреть новогодние огоньки 31 декабря.
Женщины смотрят новогодние передачи или включают их для фона чаще мужчин. Аудитория голубых огоньков выше среди горожан с детьми, чем среди бездетных. Поклонников новогодних телепередач больше среди старшего поколения, чем среди молодёжи.
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03 декабря 2023
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