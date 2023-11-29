9% псковичей встретят Новый год на работе
78% псковичей планируют встречать Новый год дома. Работать в новогоднюю ночь будут 9% горожан, причем мужчины чаще женщин отметят наступление нового года на рабочем посту (13% против 5% соответственно), сообщается в опросе SuperJob.
Встречать 2024 год в других городах России планируют 5% респондентов, в гостях — 2%. Выбраться на Новый год за город, на дачу или в деревню собираются также 2% опрошенных. Еще 2% планируют праздновать Новый год на уличных гуляниях, за границей или на туристической базе.
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