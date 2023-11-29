Подарки сотрудникам и их детям к Новому году готовят 89% псковских работодателей

09:15, 29 ноября 2023, ПАИ

Подарки сотрудникам и их детям к Новому году готовят 89% псковских работодателей, сообщается в опросе сервиса SuperJob.

Дарить новогодние подарки сотрудникам планируют 17% компаний, их детям — 44%, 28% работодателей предусмотрели подарки и для персонала, и для подрастающего поколения.



Подарки клиентам и партнерам готовит каждая третья компания (33%). Самыми популярными презентами в этом году являются календари и канцелярские товары с корпоративной символикой, сладости, алкоголь, наборы чая и кофе.

Топ наиболее распространенных корпоративных подарков на Новый год (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания числа упоминаний):

1. Календари с корпоративной символикой.

2. Канцелярские товары с корпоративной символикой (ручки, блокноты, ежедневники).

3. Сладости.

4. Алкоголь.

5. Наборы чая/кофе.

6. Продукция компании.

7. Другое (варежки, кружки, мерч, елочные игрушки, сертификаты на услуги, пледы).