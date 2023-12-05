Александр Мамаев – о наркопреступлениях: Дети попадают под дурное влияние не на улице, а в интернете

16:46, 05 декабря 2023, ПАИ

О том, как уберечь детей от вовлечения в наркопреступления, рассказал начальник УКОН УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Мамаев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Несовершеннолетних вовлекают с помощью интернета. Родители должны знать, что смотрят их дети в интернете. Надо интересоваться тем, с кем они общаются в социальных сетях и мессенджерах. Дети попадают под дурное влияние не на улице, а именно в интернете. Наркомафии там легче привлечь детей, пообещав большой заработок», – отметил он.

Родителям нужно быть положительным примером для своего ребёнка, подчеркнул Александр Мамаев.

«Не надо гнаться за новшествами и теми, кто употребляет, будто есть лёгкие и тяжёлые наркотики. Все наркотики вредны. В них содержатся химические яды, вся таблица Менделеева, и в организме происходят необратимые изменения», – заключил он.

Ранее сообщалось, что Псковская область лидирует по раскрываемости наркопреступлений в СЗФО.