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Общество

Первую общественную благоустроенную территорию в Пскове обнаружили археологи

Первую благоустроенную территорию обнаружили археологи в ходе раскопок в Пскове. Об этом сообщил директор ООО «Псковская областная археологическая экспедиция» Александр Михайлов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Первую благоустроенную в Пскове территорию обнаружили археологи. Фото: ПАИ

По словам спикера, таким пространством можно назвать яблоневый сад, который располагался ранее у церкви Николы со Усохи. Сейчас археологи планируют понижение грунта вокруг церкви примерно на полтора метра. Для этого необходимо понять, какие инженерные коммуникации сейчас находятся под землёй возле церкви, чтобы не поломать рабочие сети.

«Получилось так, что в непосредственной близости к церкви археологи никогда не работали. Наши работы, которые сейчас продолжаются и будут идти весь декабрь, невелики по площади, но дают представления о том, как использовалась прицерковная территория. В одной из траншей у храма мы обнаружили основание фундамента церковной ограды, которая датируется 1437 годом. Здесь раньше были каменная ограда и яблоневый сад. Мы нашли основание этой ограды и расположение яблоневого сада (к сожалению, яблок нет). Сейчас бы этот сад назвали общественной благоустроенной территорией, и, по сути, он таковым и являлся», – рассказал Александр Михайлов.

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