Юбилей празднует великолукский тренер Виталий Андреев

13:48, 06 декабря 2023, ПАИ

60-летие празднует заслуженный работник физической культуры России, тренер великолукской команды по стрельбе из лука Виталий Андреев. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Виталий Андреев родился 6 декабря 1963 года в Баку. Окончил Бакинский государственный педагогический университет по специальности «начальная военная подготовка». С 1977 года начал заниматься стрельбой из лука. В 1980 году стал мастером спорта. В 1981–1982 годах – член молодёжной сборной СССР, в 1987 году – бронзовый призёр Кубка СССР. В 1988 году – член сборной СССР основного состава по стрельбе из лука. В конце 1980-х годов начал работать тренером. В 1993 году переехал в Великие Луки.

В своей тренерской практике Виталий Андреев воспитал уже более десяти лучников, которые стали мастерами спорта международного класса.

В этом сезоне под руководством юбиляра великолучане становились победителями и призёрами чемпионата и Кубка России, первенства России, всероссийских соревнований и Кубка генпрокурора России.

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