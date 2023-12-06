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Культура

В новом выставочном зале Изборского музея начался монтаж выставки «Русская зима»

В новом выставочном зале Изборского музея начался монтаж выставки «Русская зима», сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Здесь и далее фото пресс-службы Изборского музея

Выставка «Русская зима» – пятый проект в новом зале, объединивший в одном выставочном пространстве экспонаты из собраний трёх музеев России: Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево», Мурманского областного краеведческого музея и Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск».

На выставке представлены пейзажи изборского самодеятельного художника Павла Мельникова и работы 33 современных художников Москвы и Санкт-Петербурга из частных коллекций и фонда Петербургской академии художеств имени Ильи Репина.

Открытие выставки состоится 8 декабря в 15:00 в новом выставочном зале музея-заповедника «Изборск» по адресу: улица Печорская, 37.

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