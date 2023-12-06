В новом выставочном зале Изборского музея начался монтаж выставки «Русская зима»

14:14, 06 декабря 2023, ПАИ

В новом выставочном зале Изборского музея начался монтаж выставки «Русская зима», сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Выставка «Русская зима» – пятый проект в новом зале, объединивший в одном выставочном пространстве экспонаты из собраний трёх музеев России: Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево», Мурманского областного краеведческого музея и Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск».

На выставке представлены пейзажи изборского самодеятельного художника Павла Мельникова и работы 33 современных художников Москвы и Санкт-Петербурга из частных коллекций и фонда Петербургской академии художеств имени Ильи Репина.

Открытие выставки состоится 8 декабря в 15:00 в новом выставочном зале музея-заповедника «Изборск» по адресу: улица Печорская, 37.