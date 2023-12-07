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Происшествия

Продолжается поиск пропавшего почти два года назад великолучанина

Продолжается поиск пропавшего в Великих Луках 39-летнего Александра Лобанова, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Продолжается поиск пропавшего почти два года назад великолучанина. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

С 22 марта 2022 года его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, тёмно-русые волосы, серые глаза. Был одет в тёмно-синюю жилетку, чёрную толстовку с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Лобанова, просят обратиться по телефонам 8-906-223-11-28 (уголовный розыск), (8 811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по Великим Лукам).

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