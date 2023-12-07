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Политика

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников открыл прямую линию

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников начал прямую линию с жителями региона. Трансляция стартовала в прямом эфире телеканала «Россия 24» в 19:00 мск.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников открыл прямую линию. Фото: ПАИ

Декабрьские прямые линии стали одним из традиционных форматов обратной связи главы региона с псковичами. До 2022 года в среднем число обращений увеличивалось на несколько сотен с каждым годом, сказал Михаил Ведерников, открывая прямую линию. Он отметил, что снижение числа обращений на прямую линию связано с появлением и других инструментов обратной связи, включая работу властей в социальных сетях.

«В этом году уже пришло более двух тысяч. Но понятно, что это, как и в ковид, во многом вызвано новыми вызовами. И, тем не менее, это меньше 2021 года. Хороший показатель, что многие вопросы решаются заранее, системно», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников заявил, что по итогам года регион должен выйти на 95 % исполнения нацпроектов. При порой точечной поддержке президента Владимира Путина и Правительства России властям Псковской области «получилось решить многие крайне важные вопросы и действительно поменять профиль региона».

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