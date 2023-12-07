Уникальную выставку портретов готовит Псковский музей

18:11, 07 декабря 2023, ПАИ

Уникальную выставку портретов готовит Псковский музей-заповедник, сообщила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Многие музейные открытия на самом деле делаются просто: надо лишь забраться в фонды и хорошенько там поработать. Так вот мы представим 80 портретов из коллекции музея, – уточнила Светлана Мельникова. – Большая их часть до сих пор никогда не выставлялась! Будет множество интересных портретов с интереснейшими историями. Название выставки – «Не говори с тоской: их нет; но с благодарностью: были». Это слова Жуковского», – уточнила Светлана Мельникова.

Также в эфире гендиректор музея рассказала о самых популярных сувенирах, о привозных выставках из федеральных музеев, о том, на что идут деньги, собранные за вход в Псковский кремль, и сколько туристов посетило музей за год.