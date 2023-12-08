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Происшествия

Тело пенсионерки нашли на месте пожара в Дновском районе

Четыре пожара потушили псковские пожарные за двое суток, сообщается в телеграм-канале «ПАИ Псковская сводка»

Фото: телеграм-канал МЧС России по Псковской области

Первый пожар произошёл в деревне Белой Дновского районе. В Школьном переулке сгорел жилой дом. В доме обнаружен труп 69-летней пенсионерки. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки внутри дома.

В деревне Макушино Опочецкого района на улице Отрадной в хозяйственной постройке сгорела кровля и повреждены стены. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электропроводки в хозяйственной постройке.

Спасены жилой дом, хозяйственная постройка.

В Новоржеве на улице Псковской в многоквартирном двухэтажном жилом доме в двухкомнатной квартире прогорел пол и сгорел диван. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В деревне Ремда Гдовского района сгорела хозяйственная постройка. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки на вводе в баню.

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