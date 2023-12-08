Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Вопросы сотрудничества Михаил Ведерников обсудил с руководством «Альфа-банка»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил перспективные вопросы сотрудничества с председателем совета директоров «Альфа-Банк» Олегом Сысуевым сегодня, 8 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Вопросы сотрудничества Михаил Ведерников обсудил с руководством «Альфа-банка». Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Глава региона отметил, что банк в регионе активно развивается: это более 700 организаций на зарплатном проекте финансовой организации, а также активное кредитование физических лиц и бизнеса. Руководитель регионального филиала входит в экспертный совет ОЭЗ «Моглино» и региональный совет по инвестициям, взаимодействует с инвесторами.

«Тем не менее в полной мере потенциал банка на территории области не задействован. Есть ряд направлений, в которых можно наладить взаимодействие», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Олег Сысуев рассказал о развитии «Альфа-банка» и в целом о ситуации в банковской сфере России. Одним из вызовов обозначена работа по привлечению кадров, особенно в сфере цифровых технологий. Для этого банк старается активно взаимодействовать с вузами, чтобы привлекать молодых специалистов. Псковский государственный университет стал вторым учреждением в России, где «Альфа-банк» открыл коворкинг, для студентов планируется проведение стажировок, лекций об основах предпринимательства.

Банк проводит конференции для бизнеса, где федеральные спикеры рассказывают о финансовых инструментах. Для граждан проводятся тренинги по финансовой грамотности.

«Социально значимые проекты, в том числе закрепление кадров в регионе, конференции и семинары предлагаю проводить вместе. Важно воспитывать культуру финансовой грамотности, укреплять кадровый потенциал региона. При взаимодействии с правительством области это будет совершенно другой уровень», – предложил Михаил Ведерников.

Губернатор также прокомментировал возможность участия зарплатного проекта «Альфа-банка» в организациях бюджетной сферы: «У нас партнёрские отношения с рядом банков. Мы готовы предоставить вам площадки для презентации, а дальше конкурируйте».

Темами для обсуждения также стали перспективы проектного финансирования со стороны финансовой организации, систематизация социального взаимодействия, развитие сети отделений на территории Псковской области.

В завершение губернатор поблагодарил руководство «Альфа-банка» за конструктивное сотрудничество и дал поручения первому вице-губернатору Вере Емельяновой и вице-губернатору Нинель Салагаевой по проработке рабочих вопросов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 декабря 2023

Вопросы сотрудничества Михаил Ведерников обсудил с руководством «Альфа-банка»
08 декабря 2023

Станислав Стармолотов вошёл в топ-10 федерального медиарейтинга «Псковской правды»
08 декабря 2023

Медиаиндекс губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вырос
08 декабря 2023

Михаил Ведерников: Псковская область всегда поддерживала Владимира Путина
08 декабря 2023

Владимир Путин будет участвовать в президентских выборах в 2024 году
08 декабря 2023

89 % россиян считают президентские выборы важным событием для страны
07 декабря 2023

Большинство россиян считают, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок
07 декабря 2023

78% россиян планируют принять участие в выборах президента России

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...