Вопросы сотрудничества Михаил Ведерников обсудил с руководством «Альфа-банка»

21:32, 08 декабря 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил перспективные вопросы сотрудничества с председателем совета директоров «Альфа-Банк» Олегом Сысуевым сегодня, 8 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Глава региона отметил, что банк в регионе активно развивается: это более 700 организаций на зарплатном проекте финансовой организации, а также активное кредитование физических лиц и бизнеса. Руководитель регионального филиала входит в экспертный совет ОЭЗ «Моглино» и региональный совет по инвестициям, взаимодействует с инвесторами.

«Тем не менее в полной мере потенциал банка на территории области не задействован. Есть ряд направлений, в которых можно наладить взаимодействие», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Олег Сысуев рассказал о развитии «Альфа-банка» и в целом о ситуации в банковской сфере России. Одним из вызовов обозначена работа по привлечению кадров, особенно в сфере цифровых технологий. Для этого банк старается активно взаимодействовать с вузами, чтобы привлекать молодых специалистов. Псковский государственный университет стал вторым учреждением в России, где «Альфа-банк» открыл коворкинг, для студентов планируется проведение стажировок, лекций об основах предпринимательства.

Банк проводит конференции для бизнеса, где федеральные спикеры рассказывают о финансовых инструментах. Для граждан проводятся тренинги по финансовой грамотности.

«Социально значимые проекты, в том числе закрепление кадров в регионе, конференции и семинары предлагаю проводить вместе. Важно воспитывать культуру финансовой грамотности, укреплять кадровый потенциал региона. При взаимодействии с правительством области это будет совершенно другой уровень», – предложил Михаил Ведерников.

Губернатор также прокомментировал возможность участия зарплатного проекта «Альфа-банка» в организациях бюджетной сферы: «У нас партнёрские отношения с рядом банков. Мы готовы предоставить вам площадки для презентации, а дальше конкурируйте».

Темами для обсуждения также стали перспективы проектного финансирования со стороны финансовой организации, систематизация социального взаимодействия, развитие сети отделений на территории Псковской области.

В завершение губернатор поблагодарил руководство «Альфа-банка» за конструктивное сотрудничество и дал поручения первому вице-губернатору Вере Емельяновой и вице-губернатору Нинель Салагаевой по проработке рабочих вопросов.