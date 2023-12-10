Отца стрелявшей в Брянске школьницы арестовали

19:58, 10 декабря 2023, ПАИ

Советский районный суд Брянска арестовал отца школьницы, открывшей стрельбу в учебном заведении, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на объединённую пресс-службу судов общей юрисдикции Брянской области.

Мужчину заключили под стражу до 7 февраля 2024 года.

Его обвинили в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлёкшем смерть двух или более лиц (статья 224 УК РФ) и доведении до самоубийства в отношении несовершеннолетнего (статья 110 УК РФ). По версии следствия, именно из-за небрежности отца его 14-летняя дочь смогла взять оружие, пронести его в школу и выстрелить в одноклассников. До самоубийства же он довёл девочку путём угроз, жесткого обращения и систематического унижения её достоинства.

Ранее сообщалось, что школьница из Брянска устроила стрельбу в гимназии, после чего покончила с собой.

Подробности происшествия можно узнать здесь.

Напомним также, что в Госдуме подготовили законопроект о профилактике травли детей в учебных заведениях. Кроме того, один из депутатов призвал обеспечить в школах полноценную охрану. Он заявил, что защищать детей должны профессионалы, прошедшие курсы специальной подготовки.