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Происшествия

Более трёх миллионов рублей лишились псковичи после звонков мошенников

Более трёх миллионов рублей недосчитались несколько жителей Псковской области после звонков мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Некоторые жители Пскова, Порхова, а также Псковского и Пушкиногорского районов после общения с мошенниками не досчитались в общей сложности более трёх миллионов рублей. Фото: ПАИ

По версии следствия, в декабре нескольким жителям Пскова, Порхова, а также Псковского и Пушкиногорского районов звонили неизвестные лица. Они представлялись сотрудниками банков и правоохранителями, а затем предлагали своим собеседникам под предлогом пресечения попыток несанкционированного оформления кредитов самим срочно оформить кредиты и перевести сбережения на безопасный счёт.

Других людей незнакомцы ввели в заблуждение, предложив им выгодно приобрести определённые товары и заработать в интернете. А некоторым пенсионерам злоумышленники обещали помочь освободить их родственников от уголовной ответственности за будто бы совершённые ДТП.

В итоге после звонков мошенников жители Псковской области лишились более трёх миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в рамках возбуждённых уголовных дел.

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