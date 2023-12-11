Более трёх миллионов рублей лишились псковичи после звонков мошенников

12:42, 11 декабря 2023, ПАИ

Более трёх миллионов рублей недосчитались несколько жителей Псковской области после звонков мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, в декабре нескольким жителям Пскова, Порхова, а также Псковского и Пушкиногорского районов звонили неизвестные лица. Они представлялись сотрудниками банков и правоохранителями, а затем предлагали своим собеседникам под предлогом пресечения попыток несанкционированного оформления кредитов самим срочно оформить кредиты и перевести сбережения на безопасный счёт.

Других людей незнакомцы ввели в заблуждение, предложив им выгодно приобрести определённые товары и заработать в интернете. А некоторым пенсионерам злоумышленники обещали помочь освободить их родственников от уголовной ответственности за будто бы совершённые ДТП.

В итоге после звонков мошенников жители Псковской области лишились более трёх миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в рамках возбуждённых уголовных дел.