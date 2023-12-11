О производстве технических газов и уникальной газовой установке поговорят на «Серебряном дожде»

13:43, 11 декабря 2023, ПАИ

Директор ООО «ПИК «Псковтехгаз» Анатолий Коренблюм станет гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 11 декабря.

Насколько успешно в Пскове реализуется проект по производству технических газов? Как псковские инженеры создали уникальную газовую установку? Что такое криобластинг и когда в городе массово начнут реализацию такой услуги? Как псковская компания планирует обеспечить всех жителей средствами пожарной защиты? Как псковский завод обеспечивает кислородом медицинские учреждения региона?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Бизнес-ланч» в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».