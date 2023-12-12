Неизвестные испортили новогоднюю инсталляцию в Великих Луках

10:52, 12 декабря 2023, ПАИ

Неизвестные испортили новогоднюю инсталляцию в сквере на проспекте Гагарина в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

В ночь с 11 на 12 декабря злоумышленники разорвали гирлянду на новогодней арке.

Специалисты МП «Зеленхоз» демонтируют арку для проведения ремонта. Однако из-за сильных повреждений неизвестно, удастся ли восстановить конструкцию.

Также сообщается, что после инцидента было написано заявление в полицию.

Ранее неизвестные испортили детскую площадку в Великих Луках.