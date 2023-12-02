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Общество

Неизвестные испортили детскую площадку в Великих Луках

Неизвестные испортили элемент детской площадки в районе улицы Карцево в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Муниципальное предприятие «Зеленхоз» обратилось в полицию с заявлением об установлении виновных лиц и привлечении их к ответственности. Администрация города также попросила великолучан бережно относиться к муниципальному имуществу и о любых фактах вандализма сообщать в полицию.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о данном инциденте, просят сообщить в полицию Великих Лук (в дежурную часть ОМВД России по городу Великие Луки по адресу улица Гастелло, 5а (круглосуточно), телефон 5-27-94 или 02).

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