Предстоящий День Псковской области на выставке «Россия» обсуждают в медиацентре ПАИ

12:15, 13 декабря 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая Дню Псковской области на выставке «Россия» в Москве, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 13 декабря.

Какую культурную и деловую программу подготовила Псковская область для представления себя на московской площадке, расскажут председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева и руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова.

Отметим, что День Псковской области пройдёт на выставке «Россия» 20 декабря.

Выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

Ранее также сообщалось, что стенд Псковской области посетило более 160 тысяч гостей. Это стало результатом площадки за первые десять дней работы выставки. О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.