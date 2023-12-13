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Общество

В центре Пскова водитель запустил салют из автомобиля

Водитель в центре Пскова запустил салют прямо из автомобиля, видео выложили в одном из псковских пабликов в соцсети «ВКонтакте».

«Подверг опасности себя и других водителей. Возможно, это видео будет перенаправлено в органы. Пусть разберутся», – говорится в записи к видео.

Напомним, что использование фейерверков и другой пиротехники в Псковской области запрещено. Исключение составляют хлопушки, бенгальские огни и другие изделия, соответствующие первому классу по степени потенциальной опасности. По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, запуски салютов в условиях проведения СВО неуместны. Кроме того, хлопки и взрывы у большинства сейчас ассоциируются совсем не с праздниками, особенно у находящихся в Пскове и Псковской области в отпуске или на лечении военнослужащих, подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь запускать салюты в Псковской области будет разрешено с 00:00 31 декабря 2023 года до 10:00 2 января 2024 года. Запуск до и после указанного времени будет считаться административным правонарушением.

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