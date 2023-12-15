Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

09:20, 15 декабря 2023, ПАИ

Четыре пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за минувшие сутки, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В автомобиле «Рено Лагуна» на улице Рельсовой в Пскове огонь повредил торпеду, лобовое стекло и подкапотное пространство. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в автомобиле.

Жилой дом выгорел изнутри по всей площади в деревне Техомичи в Себежском районе. Сгорел мансардный этаж. Предварительной причиной возгорания является аварийный режим работы электропроводки в доме.

Жилой дом и веранда сгорели в деревне Трушки Островского района. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Кроме того, сгорела сажа в дымоходе дома на улице В. Марго в Себеже. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Жилой дом спасли.