Восемь пожаров ликвидировали в Псковской области в выходные

13:06, 21 сентября 2026, ПАИ

Восемь пожаров ликвидировали пожарные в Псковской области за прошедшие выходные, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области





19 сентября в 13:53 на Исторической улице в деревне Покарёво Великолукского района огонь уничтожил предбанник в бане. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнём.

В 15:54 в деревне Забредняжье Гдовского района сгорел жилой дом. Причиной, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

В 16:40 на Октябрьском проспекте в Великих Луках загорелась квартира на первом этаже многоквартирного дома. В комнате огонь уничтожил постельные принадлежности. Предварительная причина – неосторожность при курении.

В 18:16 произошло возгорание в однокомнатной квартире на 12-м этаже многоквартирного дома на улице Алексея Алёхина в Пскове. Повреждены стена и окно. Предположительно, причиной стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей из-за короткого замыкания.

В 18:40 на улице Винатовского в Великих Луках произошло возгорание в двухкомнатной квартире на втором этаже многоквартирного дома. В спальном помещении огонь повредил двуспальную кровать, помещение закопчено. При тушении пожара нашли тело 89-летнего мужчины. Причиной пожара, предположительно, стал аварийный режим работы отопительного электрического оборудования из-за короткого замыкания.

В 19:58 на Ленинградском шоссе в Пскове огонь повредил стену на втором этаже двухэтажного гаража. Возможной причиной стало короткое замыкание в электросети.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Кроме того, 20 сентября в 10:51 произошло возгорание в двухкомнатной квартире многоквартирного дома в Нелидовском проезде в Великих Луках. В кухне повреждена стена. Предварительная причина – аварийный режим работы электрического оборудования и сетей из-за короткого замыкания.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области





В 12:06 также произошло возгорание в трёхкомнатной квартире многоквартирного дома в Нелидовском проезде в Великих Луках. Кухня полностью сгорела, вся квартира закопчена. Предположительная причина – короткое замыкание в электросети.