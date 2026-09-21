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Происшествия

Восемь пожаров ликвидировали в Псковской области в выходные

Восемь пожаров ликвидировали пожарные в Псковской области за прошедшие выходные, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

  • Пожар в деревне Забредняжье Гдовского района
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пожар в деревне Забредняжье Гдовского района
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пожар в деревне Забредняжье Гдовского района
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

19 сентября в 13:53 на Исторической улице в деревне Покарёво Великолукского района огонь уничтожил предбанник в бане. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнём.

В 15:54 в деревне Забредняжье Гдовского района сгорел жилой дом. Причиной, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

В 16:40 на Октябрьском проспекте в Великих Луках загорелась квартира на первом этаже многоквартирного дома. В комнате огонь уничтожил постельные принадлежности. Предварительная причина – неосторожность при курении.

В 18:16 произошло возгорание в однокомнатной квартире на 12-м этаже многоквартирного дома на улице Алексея Алёхина в Пскове. Повреждены стена и окно. Предположительно, причиной стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей из-за короткого замыкания.

В 18:40 на улице Винатовского в Великих Луках произошло возгорание в двухкомнатной квартире на втором этаже многоквартирного дома. В спальном помещении огонь повредил двуспальную кровать, помещение закопчено. При тушении пожара нашли тело 89-летнего мужчины. Причиной пожара, предположительно, стал аварийный режим работы отопительного электрического оборудования из-за короткого замыкания.

В 19:58 на Ленинградском шоссе в Пскове огонь повредил стену на втором этаже двухэтажного гаража. Возможной причиной стало короткое замыкание в электросети.

  • Пожар в гараже на Ленинградском шоссе в Пскове
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пожар в гараже на Ленинградском шоссе в Пскове
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Кроме того, 20 сентября в 10:51 произошло возгорание в двухкомнатной квартире многоквартирного дома в Нелидовском проезде в Великих Луках. В кухне повреждена стена. Предварительная причина – аварийный режим работы электрического оборудования и сетей из-за короткого замыкания.

  • Пожар в доме в Нелидовском проезде в Великих Луках
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пожар в доме в Нелидовском проезде в Великих Луках
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пожар в доме в Нелидовском проезде в Великих Луках
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

В 12:06 также произошло возгорание в трёхкомнатной квартире многоквартирного дома в Нелидовском проезде в Великих Луках. Кухня полностью сгорела, вся квартира закопчена. Предположительная причина – короткое замыкание в электросети.

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