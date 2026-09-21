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Происшествия

От драгоценностей до конфет: пскович обокрал чужой дом на миллион рублей

Жителя Пскова задержали за кражу из чужого дома, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

В полицию обратилась 57-летней домовладелица, которая сообщила, что в её частный дом в Пскове проник злоумышленник. По её словам, преступник разбил стекло балконной двери и украл драгоценности, компьютерную и фототехнику, парфюмерию, деньги, а также мешок с марципановыми конфетами. Общий ущерб потерпевшая оценила в миллион рублей.

В ходе оперативно‑разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Пскову задержали подозреваемого. Им оказался неработающий 47-летний житель Пскова, который ранее привлекался к уголовной ответственности по различным статьям.

Следственный отдел городского УМВД возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).

Большую часть похищенного имущества правоохранители изъяли. Однако ювелирные изделия злоумышленник успел сдать в ломбард, поэтому в ближайшее время будет произведено их изъятие.

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