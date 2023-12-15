Российские таможенники обнаружили череп древнего носорога при проверке почты

12:31, 15 декабря 2023, ПАИ

Череп древнего носорога обнаружили российские таможенники при проверке почты, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу таможни Калининградской области.

Гражданин РФ пытался незаконно вывезти череп древнего шерстистого носорога из России. Он отправил его почтой из Якутии в США. Калининградские таможенники обнаружили, что культурная ценность перемещается без разрешительных документов, и возбудили уголовное дело об административной ответственности. На его рассмотрение владелец не явился. Суд признал имущество бесхозным и обратил в собственность государства.

Экспертиза установила, что череп является частью ископаемого млекопитающего вымершего вида шерстистого носорога и относится к категории культурных ценностей. Он весит почти 13 килограммов, а его длина составляет более 80 сантиметров.

Шерстистый (волосатый) носорог является вымершим млекопитающим семейства носороговых отряда непарнокопытных. Был распространён в Евразии, являлся типичным представителем мамонтовой фауны, окончательно исчез 8-14 тысяч лет назад. Значительная часть периода существования этого животного пришлась на время последнего в истории Земли оледенения.

Напомним, что в начале декабря меховые шубы не прошли таможенный контроль на российско-латвийской границе в Псковской области.

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