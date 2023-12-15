Двенадцать плиток шоколада украл пскович из гипермаркета на Завеличье

12:20, 15 декабря 2023, ПАИ

15 декабря в Пскове росгвардейцы задержали молодого человека, который украл из гипермаркета на Завеличье 12 плиток шоколада. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В 8:20 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 19-летнего псковича, который похитил шоколад общей стоимостью более 2000 рублей.

По факту хищения проводится проверка.