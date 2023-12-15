Новую выставку из фондов Пушкинского заповедника открыли в Смоленской области

22:07, 15 декабря 2023, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» открыл новую выставку из собственных фондов в Государственном музее-заповеднике А. С. Грибоедова «Хмелита» сегодня, 15 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В экспозицию, которая называется «Очарованный чудом» и продолжает многолетний выставочный проект с этим же названием, вошло более шестидесяти работ выдающегося российского художника Василия Звонцова. Это произведения оригинальной и печатной графики, выполненные в разных техниках и в разные периоды творчества мастера: с 1957 до 1992 года. Представлены здесь и книжные издания, иллюстрированные Звонцовым, открытки с репродукциями его акварелей.

Напомним, что жизнь и творчество В. М. Звонцова неразрывно связаны с псковскими пушкинскими местами. Впервые он приехал сюда 65 лет назад и с тех пор много работал в музее и для музея. Так, по заказу первого послевоенного директора «Пушкинского уголка» С. С. Гейченко художник создавал интерьерные и сюжетные композиции, архитектурные реконструкции, которые использовались при восстановлении музейных объектов и в экспозициях Михайловского и Тригорского, Святогорского монастыря-музея. Также он стал одним из инициаторов и организаторов ежегодных художественных практик студентов-репинцев в Святогорье, иллюстрировал сборники произведений А. С. Пушкина и книги Гейченко. При жизни Звонцова в «Михайловском» прошло восемь выставок его работ с авторским отбором и участием в подготовке и открытии экспозиции. И по сей день его произведения с завидной регулярностью и частотой представляют заповедник и шире –российское изобразительное искусство – на музейных выставках в регионе, за пределами области и страны. В коллекции его работ в Пушкинском заповеднике сегодня хранится порядка 440 единиц хранения, она по праву считается лучшей в России.

Планируется, что выставка из «Михайловского» будет работать в усадьбе «Хмелита» до 15 февраля 2024 года.